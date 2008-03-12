Американцы учатся выговаривать фамилию Медведев
08:00, 12 марта 2008Курьёзы
825 0
«Мед...вей...дев... ну да какая разница»
|Дмитрий Медведев. Фото Reuters
Один эксперт предположил, что у американца просто язык не повернется выговорить фамилию «Медведев» на русский манер, так как это чуждо его речевому аппарату. Однако некоторые американцы отказываются признать, что им что-то не по силам, поэтому эксперты предлагают многочисленные транскрипции фамилии президента. Как пишет корреспондент, со временем американцы освоят фамилию Медведев. Как ранее освоили фамилии Хрущев и Ростропович. Газета.ру
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter