Американцы учатся выговаривать фамилию Медведев

Большинство американцев не могут осилить русские фамилии и, наверное, никогда не осилят. Как пишет корреспондент газеты The New York Times, именно по этому никто из американцев не осудил Хиллари Клинтон, когда она произнесла имя избранного президента России - «Мед...вей...дева... ну да какая разница».

Один эксперт предположил, что у американца просто язык не повернется выговорить фамилию «Медведев» на русский манер, так как это чуждо его речевому аппарату. Однако некоторые американцы отказываются признать, что им что-то не по силам, поэтому эксперты предлагают многочисленные транскрипции фамилии президента. Как пишет корреспондент, со временем американцы освоят фамилию Медведев. Как ранее освоили фамилии Хрущев и Ростропович. Газета.ру