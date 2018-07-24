Тейлор Свифт упала на сцене во время "дождливого" шоу (видео)

13:00, 24 июля 2018
Курьёзы
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Тейлор Свифт / REUTERS

Американская певица Тейлор Свифт дала свой сольный концерт в американском Нью-Джерси. Во время концерта выпал обильный дождь, однако шоу не остановили и с певицей случился конфуз.

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Во время выступления Тейлор Свифт поскользнулась и смешно упала на сцене. Танцовщик, который был сбоку возле артистки, не сдержал своего смеха, поэтому она быстро поднялась на ноги и легко толкнула его.

Ранее с Бейонсе произошел конфуз на сцене - певицу спасали при помощи лестницы.

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Теги: #конфуз#Тейлор Свифт