Тейлор Свифт упала на сцене во время "дождливого" шоу (видео)
13:00, 24 июля 2018Курьёзы
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Тейлор Свифт не удержалась на ногах во время номера на ее концерте.
Тейлор Свифт / REUTERS
Американская певица Тейлор Свифт дала свой сольный концерт в американском Нью-Джерси. Во время концерта выпал обильный дождь, однако шоу не остановили и с певицей случился конфуз.
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Во время выступления Тейлор Свифт поскользнулась и смешно упала на сцене. Танцовщик, который был сбоку возле артистки, не сдержал своего смеха, поэтому она быстро поднялась на ноги и легко толкнула его.
| Taylor laughing off a small fall during CIWYW tonight #repTourMetlife (via @Ashzash) pic.twitter.com/XsniqpBDMI— Taylor Swift News (@TSwiftNZBU) July 23, 2018
Ранее с Бейонсе произошел конфуз на сцене - певицу спасали при помощи лестницы.
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