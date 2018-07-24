Тейлор Свифт упала на сцене во время "дождливого" шоу (видео)

Тейлор Свифт не удержалась на ногах во время номера на ее концерте.

Американская певица Тейлор Свифт дала свой сольный концерт в американском Нью-Джерси. Во время концерта выпал обильный дождь, однако шоу не остановили и с певицей случился конфуз.

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Во время выступления Тейлор Свифт поскользнулась и смешно упала на сцене. Танцовщик, который был сбоку возле артистки, не сдержал своего смеха, поэтому она быстро поднялась на ноги и легко толкнула его.

| Taylor laughing off a small fall during CIWYW tonight #repTourMetlife (via @Ashzash) pic.twitter.com/XsniqpBDMI — Taylor Swift News (@TSwiftNZBU) July 23, 2018

Ранее с Бейонсе произошел конфуз на сцене - певицу спасали при помощи лестницы.