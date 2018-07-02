С Бейонсе произошел конфуз на сцене: певицу спасали при помощи лестницы (видео)

Это не впервые, когда с Бейонсе случаются конфузы на сцене.

Популярная певица Бейонсе, которая вместе с мужем Джей Зи находится в гастрольном туре On the Run II, вчера выступила в Варшаве.

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Стоит заметить, что не все прошло гладко, в конце концерта звезда попала в "ловушку" в нескольких метрах над землей, передает ТСН.

После исполнения композиции певица застряла на подвесной конструкции, которая по техническим причинам не опустилась на землю.

После короткого обмена предложениями было решено воспользоваться обычной лестницей.

Это стало большим вызовом для певицы, которая была в ботфордах на каблуках и черном боди. Исполнительница неохотно ступала на лестницу, боясь упасть.

Ранее выступление американской поп-звезды Бейонсе запомнилось зрителям досадным конфузом. Королева поп-музыки упала на сцене во время выступления вместе со своей сестрой.