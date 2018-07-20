"Ну, как обычно": в Харькове оконфузились с табличкой на памятнике Людмиле Гурченко (фото)

11:44, 20 июля 2018
Курьёзы
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На табличке допущены ошибки / фото facebook.com/dmytro.bulakh

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Об этом на своей странице в Facebook написал депутат облсовета Дмитрий Булах. По его словам, на табличке допущены ошибки в слове скульптура и фамилии Скоробагач.

"Ну, как обычно. СкулпЬтура вышла на славу. Ну, и Владимир Иванович СкоробАгач может подобидеться. Или нет", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 июля, в сквере на улице Тринклера в центре Харькова состоялось открытие памятника актрисе Людмиле Гурченко.

Высота монумента - более 7,5 метров. В нижней части памятника – скульптуры 15 персонажей шести фильмов с участием Людмилы Гурченко. Можно узнать героев кинолент «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Рецепт ее молодости». Над ними возвышается скульптура самой актрисы.

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Теги: #памятник#конфуз#людмила гурченко