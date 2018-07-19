В центре Харькова открыли памятник Людмиле Гурченко (фоторепортаж)

23:55, 19 июля 2018
Общество
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Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Высота монумента - более 7,5 метров. В нижней части памятника – скульптуры 15 персонажей шести фильмов с участием Людмилы Гурченко. Можно узнать героев кинолент «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Рецепт ее молодости». Над ними возвышается скульптура самой актрисы.

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По словам скульптора Катиба Мамедова, работа над памятником длилась около двух лет.

Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. В 1943 году пошла в украинскую школу № 6 (в настоящее время - Мариинская гимназия). Школа находилась во дворе дома, где она тогда жила. Осенью 1944 года Людмила Гурченко поступила в музыкальную школу имени Бетховена. В 1953 году, после ее окончания, уехала в Москву, где поступила во ВГИК. 

Гурченко умерла 30 марта 2011 года в Москве из-за сердечной недостаточности.

В Харькове есть переулок, который носит имя актрисы. Кроме того, на доме, где Людмила Гурченко жила во время немецкой оккупации, харьковские художники нарисовали ее портрет.

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Теги: #Харьков#памятник#людмила гурченко