Лукашенко предложил 20-летней "Мисс Беларусь-2018" возглавить колхоз (фото)

Девушка готова к работе в агрохолдинге, если Лукашенко не пошутил.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля побывал в колхозе "Родина" в Белыничском районе. Он посетил агрогородок Вишов и местный музей. Среди экскурсантов была и 20-летняя "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич.

В какой-то момент глава Беларуси позвал девушку и предложил присесть за стол, чтобы "посмотреть, как она будет в "Купаловском" смотреться", передает Tut.by.

"Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" (агрохолдинг "Купаловское" в Шкловском районе. — Ред.) смотреться", — сказал Лукашенко Василевич и отвел в сторону сотрудницу музея, освобождая место для девушки за столом первого председателя хoзяйства.

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"В "Купаловском?" — уточнила девушка. "А где?.. В "Купаловское" поедешь, — подтвердил президент Беларуси и предложил девушке взять счеты. — Хочу посмотреть, как ты на счетах будешь считать. Или вас не учили уже?".

Позже в комментарии девушка заявила, что готова к работе в агрохолдинге, если Лукашенко не пошутил.

"Я готова на самом деле. Правда, у меня двухлетний контракт и после его окончания, если Александр Григорьевич не пошутил, то я готова приступить к исполнению обязанностей", - отметила Василевич.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поделился секретами своей диеты. Он сообщил, что употребляет преимущественно белковую пищу.