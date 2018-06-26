Недовольный пес вылез из ванны и стал мемом (фотожабы)

Забавный пес стал героем мемов.

На сайте Reddit была опубликована фотография недовольного пса. Еще бы, животное засунули в ванну.

Пользователи сайта сразу же отреагировали на этот снимок порцией фотожаб, превратив собаку на солдата, повара и бармена.

Как сообщал УНИАН, испанский щенок стал звездой интернета после того, как пытался спасти жизнь полицейскому: он прыгал лапами на грудь и прислушивался к дыханию. Наконец, мужчина поднялся и поблагодарил собачке.