Недовольный пес вылез из ванны и стал мемом (фотожабы)
19:34, 26 июня 2018Курьёзы
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Забавный пес стал героем мемов.
Недовольный пес стал мемом / фото redd.it
На сайте Reddit была опубликована фотография недовольного пса. Еще бы, животное засунули в ванну.
Пользователи сайта сразу же отреагировали на этот снимок порцией фотожаб, превратив собаку на солдата, повара и бармена.
Как сообщал УНИАН, испанский щенок стал звездой интернета после того, как пытался спасти жизнь полицейскому: он прыгал лапами на грудь и прислушивался к дыханию. Наконец, мужчина поднялся и поблагодарил собачке.
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