Делал массаж сердца: щенок попытался спасти полицейского и стал звездой интернета (видео)
12:02, 26 июня 2018Курьёзы
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Видео с умным щенком за четыре дня посмотрели более двух миллионов человек.
Испанский щенок стал звездой Интернета после того, как пытался спасти жизни полицейскому
Испанский щенок стал звездой Интернета после того, как пытался спасти жизни полицейскому.
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Видео с тренировки для собак обнародовала испанская полиция, передает ТСН. Полицейский упал, изображая из себя мертвого, и щенок по имени Пончо побежал на помощь. Он прыгал лапами на грудь полицейского и прислушался к его дыханию. В конце концов, мужчина поднялся и поблагодарил пса.
Видео с умным щенком за четыре дня посмотрели более двух миллионов человек.
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