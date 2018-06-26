Делал массаж сердца: щенок попытался спасти полицейского и стал звездой интернета (видео)

Видео с умным щенком за четыре дня посмотрели более двух миллионов человек.

Испанский щенок стал звездой Интернета после того, как пытался спасти жизни полицейскому.

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Видео с тренировки для собак обнародовала испанская полиция, передает ТСН. Полицейский упал, изображая из себя мертвого, и щенок по имени Пончо побежал на помощь. Он прыгал лапами на грудь полицейского и прислушался к его дыханию. В конце концов, мужчина поднялся и поблагодарил пса.

Видео с умным щенком за четыре дня посмотрели более двух миллионов человек.

Как сообщал УНИАН, кенгуру-шалун выскочил на футбольное поле во время матча.