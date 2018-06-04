Первый главарь "ДНР" насмешил сеть рассказом о "большом хозяйстве"

20:07, 04 июня 2018
Курьёзы
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Террорист Губарев рассказал, чем занимается / фото odsd.ru

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В интервью, опубликованном на сайте сепаратистской организации "Свободный Донбасс", террорист поведал, что занимается медиахолдингом "Новороссия", пишет вторую книгу и составляет базу "Трибунал", куда попадают "украинские каратели".

"У нас большое хозяйство, скажем так", – подытожил Губарев.

"Миротворец" только наоборот" - это как?! Аха-ха, о жжот!", "Вот это лицо себе отъел, у него в ОРДЛО точно все хорошо", – пишут в комментариях пользователи.

Ранее в сети высмеяли главаря "ДНР" Александра Захарченко с украинскими сигаретами.

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Теги: #курьезы#Губарев#лднр