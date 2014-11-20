В США представили "нормальную" Барби

Дизайнеры "нормальной" Барби добавили кукле формы и типичные женские дефекты, сообщает Зеркало недели со ссылкой на The Washington Post.

У созданной Николаем Лэммом куклы Лэммили есть несколько лишних килограммов, а ее лицо - без макияжа. В упаковке к кукле прилагаются даже специальные наклейки с рисунками прыщиков, растяжек или царапин. Ноги у куклы короче, чем у обычной Барби, а лицо у нее среднестатистической 19-летней девушки.

Лэмм пояснил, что придумал игрушку, поскольку хотел доказать, что "реальность может быть прекрасной".

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Автор куклы хочет, чтобы молодые девушки начали больше думать о том, что они любят и что они делают, а не только о том, как они выглядят. "Так что, если у них есть кукла, которая выглядит, как все, они не будут сосредоточиться на том, какой у нее внешний вид", - сказал он.

"Я думаю не только дети, но и мы, взрослые, пытаемся уйти от реальности - смотрим фильмы, играем в видеоигры, тратим наше время на телефоны все время. Но я хотел показать, что жизнь прекрасна и реальность – это все, что у нас есть", - сказал дизайнер.

Он также объяснил, что его страсть к проекту вызвана и тем, что он пережил некую неуверенность в себе сам.

Для создания Лэммили новатор получил "народное" финансирование. Он хотел сначала привлечь 95 тысяч долларов, но в итоге получил 501 тысячу долларов. Также дизайнер получил 22 тысячи заказов.

Дизайнер также хочет создать куклу Кэна немного лысоватым, коренастым и с животом. К кукле будут прилагаться наклейки - волосы на груди и пятна грязи. "Мы все еще работаем над этим", - сказал Лэмм.

Ранее УНИАН сообщал, что куклу Путина планируют продать за миллионы долларов.