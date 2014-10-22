Куклу Путина планируют продать за миллионы долларов (видео)

Байи "одел" Путина в черный костюм, а голова президента РФ постоянно движется и падает, словно "на грани сна". Стол, за которым он подписывает документ об аннексии полуострова, украшенный керосиновой лампой.

По словам самого автора куклы российского президента, продажа этого жуткого лота может принести ему миллионы долларов, пишет The Independent, который цитирует ТСН.

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В описании лота на сайте акционного дома Брекера, новый шедевр Байи был подан, как "уникальный современный автомат, который изображает значительное политическое событие".

"Путин сидит на высоте 20 дюймов за письменным столом и подписывает "Договор о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации"... Фигура движется в сопровождении традиционного русского вальса", - описали куклу Путина в акционном доме.