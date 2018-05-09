На "параде" в "ДНР" произошел конфуз (фото, видео)
14:00, 09 мая 2018Курьёзы
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9 мая в оккупированном Донецке на "параде" пророссийских оккупантов произошел забавный казус.
В сети обсуждают появление собаки на "параде" в Донецке / Скриншот
9 мая, в День победы, на "параде" в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" произошел конфуз.
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Во время "парада" террористов так называемый "министр обороны "ДНР" Владимир Кононов отдавал честь боевикам. В это время на дорогу выбежала собака.
В сети обратили внимание на внезапное появление животного и отметили, что с ракурса, с которого велась трансляция, видно, будто "министр"-террорист отдает честь собаке.
"Это душа "Гиви", "Парад свинособак", "Узнал родственника", - пишут в комментариях под видео.
Гыыы) Собака за "царем" бегает на "параде" в Донецке))— hochu#domoy (@rjpthjuvjq) May 9, 2018
Кто прошляпил?)) pic.twitter.com/jIz0wIUsBu
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