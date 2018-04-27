Бегущие за кортежем: появились курьезные кадры охраны лидера КНДР (видео)

Кортеж Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

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Главу Северной Кореи сопровождала усиленная охрана. Курьезное видео, на котором видно, как 12 охранников бегут рядом с кортежем Ким Чен Ына, опубликовал СNN в своем Twitter.

Ранее Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи ядерными испытаниями. Также он предложил Мун Чжэ Ину почаще встречаться.