Бегущие за кортежем: появились курьезные кадры охраны лидера КНДР (видео)
11:52, 27 апреля 2018Курьёзы
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Кортеж Ким Чен Ына сопровождали 12 бегущих охранников.
Кортеж Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.
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Главу Северной Кореи сопровождала усиленная охрана. Курьезное видео, на котором видно, как 12 охранников бегут рядом с кортежем Ким Чен Ына, опубликовал СNN в своем Twitter.
Ранее Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи ядерными испытаниями. Также он предложил Мун Чжэ Ину почаще встречаться.
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