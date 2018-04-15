В Стокгольме мурал с изображением пениса зарисуют из-за жалоб соседей

Мурал появился 13 апреля. Его автор – шведская стритарт-художница Каролина Фалкхольт, известная под псевдонимом Blue.

Мурал с изображением пениса на пятиэтажном доме в Стокгольме (Швеция) зарисуют в течение недели из-за жалоб жителей соседних домов.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Тһе Guardian.

Мурал появился 13 апреля. Его автор – шведская стритарт-художница Каролина Фалкхольт, известная под псевдонимом Blue.

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Свою работу она разместила на стене дома, которую с 2008 года разрешили местным художникам использовать как свободную площадку для стритарта. Однако компании, которой принадлежит дом, пришлось вмешаться из-за жалобы соседей. Менеджер компании Камила Климт сообщила, что мурал зарисуют в течение недели.

"Конечно, мы заботимся о художественной свободе. Но в то же время, мы должны уважать мнения соседей. Хотя некоторые люди приветствовали изображение пениса как важной части дебатов о сексуальности, телесным и гендерным аспектам, другие – особенно соседи – восприняли изображение как оскорбительное», – прокомментировала она.

Стоит добавить, что художница ответила на возмущение общественности:

"Они должны подумать над тем, чем они так расстроены, а потом поговорить об этом. Секс – очень важная тема, которая почему-то всегда считалась слишком грязной для обсуждения", – сказала художница.