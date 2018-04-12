Злюки-коты: сеть покорило видео, как агрессивные кошки напали на собаку (видео)

Псу сильно досталось от разъяренной "банды".

Сеть покорило видео, как кошки напали на собаку и долго её преследовали, пока не выгнали со двора.

В ролике можно увидеть, как сначала кошки готовились к организованному нападению. Как по команде, они вместе окружили незваного гостя и начали прыгать к нему, выпуская когти. Собаке ничего не оставалось, как побыстрее удрать со двора. От горячего нрава пушистиков пострадали и их хозяева. Одному из них разъяренный кот вцепился в руку.

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