Храбрый вороненок "ощипал" панду, чтобы свить гнездо (фото)

Вороненок выдирал пух из зада панды несколько раз, однако медведь никак не реагировал.

В Китае ворона выдергивала мех из зада дремавшей панды.

Забавный случай произошел 9 апреля в пекинском зоопарке. Снимок опубликовало издание Daily Mail.

Туристы, ставшие свидетелями зрелища, утверждают, что отдыхавшая на деревянном помосте панда никак не отреагировала на поведение птицы. Ворона выдирала мех, пока полностью не заполнил им свой клюв, а потом взлетела на ближайшее дерево, где начала вить себе гнездо. При этом ворона отважилась повторить "преступление" несколько раз, однако панда никак не отреагировала.

Пользователи китайской социальной сети Weibo похвалили птицу за смелость и разборчивость и пошутили, что ее гнездо, должно быть, одно из самых дорогих в мире.

Как сообщал УНИАН, американскую глубинку в штате Огайо напугало наступление "зомби-енотов".