Американскую глубинку в штате Огайо напугало наступление "зомби-енотов" (фото)

14:10, 05 апреля 2018
Курьёзы
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@KXAN_News

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Как сообщают американские СМИ, один из свидетелей рассказал, что среди бела дня возле дома к нему и его собакам без страха приблизился енот. Животное следовало за человеком и домашними любимцами вплоть до дверей дома, становилась на задние лапы, скалило зубы и тому подобное. "Никогда не видел ничего подобного", - приводят слова мужчины СМИ.

Сообщается, что полицейские в Огайо за последнее время вынуждены были эвтанизировать 15 подозрительных животных.

Шутя енотов также называются "мусорными пандами" \ @KXAN_News

В Департаменте природных ресурсов штата заявили американским СМИ, что поведение енотов напоминает симптомы болезни, которая называется "собачья чумка".

В США еноты воспринимаются как вредители. Животные густо распространены по стране, являются разносчиками болезней, роются в мусоре, порой нападают на домашних животных. Шутя енотов также называются "мусорными пандами".

В США еноты воспринимаются как вредители \ @KXAN_News
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Теги: #США#зомби#енот