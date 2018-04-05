Американскую глубинку в штате Огайо напугало наступление "зомби-енотов" (фото)
Жители города Янгстауну в штате Огайо жалуются на нашествие енотов, которые ведут себя "как зомби".
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Как сообщают американские СМИ, один из свидетелей рассказал, что среди бела дня возле дома к нему и его собакам без страха приблизился енот. Животное следовало за человеком и домашними любимцами вплоть до дверей дома, становилась на задние лапы, скалило зубы и тому подобное. "Никогда не видел ничего подобного", - приводят слова мужчины СМИ.
Сообщается, что полицейские в Огайо за последнее время вынуждены были эвтанизировать 15 подозрительных животных.
В Департаменте природных ресурсов штата заявили американским СМИ, что поведение енотов напоминает симптомы болезни, которая называется "собачья чумка".
В США еноты воспринимаются как вредители. Животные густо распространены по стране, являются разносчиками болезней, роются в мусоре, порой нападают на домашних животных. Шутя енотов также называются "мусорными пандами".