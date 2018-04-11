Женщина лишилась носа в прямом эфире (фото, видео)

В прямом эфире шоу она сняла протез, чтобы показать, как как он крепится к лицу.

Страдающая от аутоиммунного заболевания англичанка Джейн Хардман в прямом эфире утреннего телешоу показала последствия своего недуга, "отстегнув" нос.

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Она рассказала, что гранулематоз лишил ее своего носа, и врачи создали для нее косметический протез на магнитах. Для этого пациентке вживили магнитные крепежи в кости лицевого черепа.

Стоит отметить, что женщина с юмором восприняла свой недуг. Она говорит, что самое сложное сейчас - необходимость контролировать себя, когда хочется чихнуть.

"Однажды я чихнула так, что нос отвалился. С тех пор я всегда придерживаю протез, когда чихаю", - поделилась Джейн.

Как сообщал УНИАН, в китайском городе Чанша, провинция Хунань, 57-летней женщине удалили выросший в носу зуб.