У китаянки в носу вырос зуб (фото)

В китайском городе Чанша, провинция Хунань, 57-летней женщине удалили выросший в носу зуб.

Женщина в течение многих лет жаловалась на заложенность и кровотечения из носа, считая, что у нее хронический ринит, передает Daily Mail.

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Но настоящую причину назвали отоларингологи из государственной больницы провинции Хунань. Обнаружив в носовой полости китаянки инородное тело, врачи подумали, что туда попал небольшой камень. Однако во время операции выяснилось, что в носу пациентки рос зуб.

После удаления зуба кровотечения прекратились. Также исчезло ощущение заложенности носа.

Ранее в США акула намертво впилась в живот мужчины. Животное так крепко вцепилось, что вырвать его не удавалось, поэтому было решено резать акулу и нажимать на нее, пока та не отпустит мужчину.