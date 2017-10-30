У китаянки в носу вырос зуб (фото)
Во время операции выяснилось, что в носу пациентки рос зуб.
В китайском городе Чанша, провинция Хунань, 57-летней женщине удалили выросший в носу зуб.
Женщина в течение многих лет жаловалась на заложенность и кровотечения из носа, считая, что у нее хронический ринит, передает Daily Mail.
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Но настоящую причину назвали отоларингологи из государственной больницы провинции Хунань. Обнаружив в носовой полости китаянки инородное тело, врачи подумали, что туда попал небольшой камень. Однако во время операции выяснилось, что в носу пациентки рос зуб.
После удаления зуба кровотечения прекратились. Также исчезло ощущение заложенности носа.
Ранее в США акула намертво впилась в живот мужчины. Животное так крепко вцепилось, что вырвать его не удавалось, поэтому было решено резать акулу и нажимать на нее, пока та не отпустит мужчину.
Chinese woman who suffered nosebleeds for decades is shocked to discover a TOOTH growing in her nose https://t.co/EM0EspV5wq— Daily Mail Online (@MailOnline) October 30, 2017