Нацполиция рассказала о курьезных вызовах в День смеха

Нацполіція напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В День смеха, 1 апреля, пресс-служба Нацполиции рассказала в Facebook о самых курьезных вызовы патрульных.

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- Заявительницу напугали граждане, которые собрались возле двора. Женщина решила, что это колдуны.

- Мальчик сообщил патрульным, что в компьютерной игре у него украли оружие. Он указал, что имеет адрес другого игрока.

- Харьковчанке не дает покоя тот факт, что в соседней квартире, где пять лет никто не живет, работает холодильник. Она просит наряд полиции открыть квартиру.

- В Днепре мужчина пожаловался полиции на то, что приобрел газету "Пенсионер" в одном лотке по 1,75 гривни, а в другом ее продают за 2 гривни.

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- В Тернополе заявитель попросил помощи полиции за то, что его жена привела домой любовника Александра.

Нацполиция напоминает, что за ложный вызов спецслужб предусмотрена административная и уголовная ответственность.