Ошибся видом: фермер приютил маленького медведя, перепутав его со щенком (видео)

12:53, 29 марта 2018
Курьёзы
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Настоящий сюрприз ожидал китайского фермера, который приютил заброшенное животное. Черноволосого малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях.

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Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное. То, что их питомец оказался лесным медведем - семье объяснили соседи.

Теперь уже взрослое животное решили отдать зоозащитникам, чтобы те вернули его в дикую природу.

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Теги: #Китай#медведь