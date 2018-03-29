Ошибся видом: фермер приютил маленького медведя, перепутав его со щенком (видео)
12:53, 29 марта 2018Курьёзы
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Черноволосого малыша муж принес из леса и был уверен: это собака, который заблудился в дебрях.
Китайский фермер приютил маленького медведя, считая его щенком.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Настоящий сюрприз ожидал китайского фермера, который приютил заброшенное животное. Черноволосого малыша мужчина принес из леса и был уверен: это собака, заблудившаяся в дебрях.
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Вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное. То, что их питомец оказался лесным медведем - семье объяснили соседи.
Теперь уже взрослое животное решили отдать зоозащитникам, чтобы те вернули его в дикую природу.
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