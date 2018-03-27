В Австралии питон съел тапку и попал на операционный стол (видео, фото)

Змееловы предположили, что питон проглотил тапку, потому что в ней пряталась крыса, мышь или поссум.

В Австралии в городе Хейгсли ромбический питон залез в жилой дом, перепутал тапку хозяина со "вкусняшкой" и проглотил ее.

Об этом сообщает ABC News.

Жилец дома заметил пропажу 20 марта, а уже через несколько дней поиски "воришки" привели семью к ромбическому питону, который прятался в доме. Брюхо у змеи было толще и напоминало по форме пропавшую тапку.

"Мужчина ложился спать и по привычке убрал тапочки под кровать. Но на следующее утро нашёл только одну тапочку. Он вместе с родственником пытался отыскать пропавшую тапку, но нигде не мог её найти. Кто-то предположил, что обувь мог утащить опоссум, и они несколько дней искали виновника, пока в пятницу не натолкнулись у себя дома на змею", - рассказала змеелов Сэлли Хилл.

Вызванные специалисты подтвердили подозрения жильцов. "Когда мы поймали змею, было очевидно, что она съела тапку. Можно было нащупать резину у нее в животе, подошва ощущалась через кожу", - сообщила Хилл.

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Змееловы предположили, что питон проглотил тапку, потому что крыса, мышь или поссум, которых там достаточно много, могли облазить предмет обуви, пометить его или даже спрятаться внутри.

Питона доставили в ветеринарную клинику в пригороде Брисбена. После рентгена, подтвердившего наличие тапки, врачи решили прооперировать змею. Поскольку резиновая тапка не растворилась бы в желудке, змея могла бы умереть.

Операция длилась около часа под общей анестезией. После нескольких дней реабилитации питона-"тапкоеда" выпустят обратно на волю.

Справка. Поссумы – небольшие сумчатые животные с коричневым или серым мехом. В Австралии обитает 69 видов Поссумов.

Ромбические питоны - крупные неядовитые змеи, которые водятся в Австралии и Новой Гвинее, а также на архипелаге Бисмарка и севере Соломоновых островов. Их длина составляет от двух до четырех метров, вес достигает 15 килограммов.