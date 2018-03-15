После скандала с "роботом" из обычного LEGO Россия анонсировала производство "боевых роботов"

Там хотят начать серийный выпуск боевых роботов, хотя, когда летом Медведеву показывали одну из таких "инноваций", интернет-пользователи сразу же распознали в ней детский конструктор.

Россия в этом году может начать серийное производство боевых роботов.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, заканчиваются государственные и войсковые испытания боевых роботов. Он выразил надежду, что уже в этом году начнется серийное производство.

Министр рассказал, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию. "У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час", - заключил Шойгу, передает kommersant.ru.

Напомним, летом 2017 года в России разгорелся очередной финансовый скандал когда во время визита премьер-министра страны Дмитрия Медведева в Новгородскую область ему показали "российские инновации". В частности, ему показали "инновационного отечественного робота" в форме слона, выдав его за российскую разработку. Снимок, где председатель правительства с серьезным видом рассматривает чудо науки и техники, попало в государственные СМИ.

Однако "боевого слонопотама" очень быстро распознали бдительные блогеры. Им оказался импортный детский конструктор LEGO Education Mindstorms EV3 45560, предназначенный для обучения детей от 10 лет основам робототехники, который продается также и в России.

Между тем, тогда Медведев остался доволен "инновацией" настолько, что даже пообещал выделить на дальнейшую ее "разработку" 12,5 млрд руб. из государственного бюджета РФ. Именно такую сумму, по словам премьера, планируется потратить "на финансирование национальной технологической инициативы".