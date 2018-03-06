"Уголь в местах для багажа": в сети подняли на смех условия в поезде "Укрзализныци" (фото)

Пассажир направлялся поездом в Измаил Одесской области.

В сети смеются над условиями в пассажирском поезде "Укрзализныци", который направлялся в Измаил.

Читайте такжеС Ющенко произошел курьез в электричке (фото)Соответствующие фотографии опубликовали на странице сообщества "Черный список Измаил" в Facebook.

"Уголь в местах для багажа, деревянные окна с щелями в палец с которых сквозит, ну и туалет, зачем-то над умывальником два крана, наверное горячая-холодная вода", - написал очевидец Петр Иванов.

Как сообщал УНИАН, ранее проводница поезда не узнала вице-премьера Украины Климпуш-Цинцадзе.