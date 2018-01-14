"Википедия" досрочно назвала Путина победителем на выборах президента России-2018
17:25, 14 января 2018Курьёзы
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Путин является президентом России с 2000 года (с перерывом в 2008-2012 годах).
Владимир Путин / фото REUTERS
Интернет-энциклопедия "Википедия" досрочно назвала действующего президента России Владимира Путина победителем президентских выборов-2018.
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Как отмечает 24 канал, до выборов президента России осталось чуть больше двух месяцев. Так голосования за нового российского лидера стартует 18 марта.
Напомним, что Путин является президентом России с 2000 года (с перерывом в 2008-2012 годах). На эту должность его избирали уже трижды.
"Википедия" досрочно назвала Путина победителем в выборах президента России-2018 / скриншот
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