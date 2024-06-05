Финансовая некомпетентность является общей чертой многих эмоционально незрелых мужчин.

Некоторым мужчинам сорок, а они все еще кричат, застряв в пробке. Некоторым мужчинам тридцать пять, а они все еще боятся обязательств. Это может быть признаками эмоциональной незрелости.

Как объясняет Hackspirit, таким мужчинам хоть и удается накапливать опыт и знания с годами, но они все равно не имеют важной черты – зрелости. И вот их 7 типичных привычек.

1. Они делают необходимый минимум, чтобы прожить

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Первая привычка, которую разделяют многие эмоционально незрелые мужчины, – это привычка ничего не делать. Или, точнее, склонность всегда делать то, что от них требуется, но ни на шаг больше.

Это является признаком эмоциональной незрелости. Такое поведение сигнализирует о пассивности, предпочтении комфорта и отсутствии настоящих усилий, когда дело доходит до близких отношений.

Более того, это свидетельствует о том, что человек воспринимает свои жизненные блага как должное. Другими словами, он не осознает, что имеет, пока у него это не заберут.

2. Они имеют признаки синдрома Питера Пэна

Термин ввел доктор Дэн Кайли в своей книге 1983 года "Синдром Питера Пэна": Мужчины, которые так и не повзрослели". Синдром Питера Пэна описывает специфическую модель поведения, которая часто встречается у эмоционально незрелых мужчин.

В основе всего этого лежит нежелание брать на себя ответственность за свою жизнь, нести груз настоящей ответственности, а значит, проявлять себя как настоящий "взрослый". В некотором смысле, мужчины с синдромом Питера Пэна остаются детьми даже в том возрасте, когда они действительно должны вести себя как взрослые.

Healthline приводит лишь некоторые из моделей поведения, которые демонстрирует мужчина с синдромом Питера Пэна:

Пренебрежение домашними делами и обязанностями по уходу за детьми.

Нежелание строить долгосрочные планы.

Неэффективная коммуникация, когда речь идет о проблемах в отношениях.

Прилагает мало усилий, чтобы найти работу или удержаться на ней.

Ненадежность и неустойчивость.

Малый интерес или отсутствие интереса к личному саморазвитию.

Ожидание, что о них будут заботиться и что им не придется принимать никаких важных решений.

Отказ делать конкретный выбор.

Если это похоже на вашего знакомого, это еще один признак того, что вы имеете дело с человеком, которому еще многое нужно сделать, чтобы повзрослеть.

3. Они боятся обязательств

Немного иронично, что мужчины, которые ожидают, что о них будут заботиться, также боятся обязательств. В конце концов, вы должны взять на себя обязательства перед кем-то, если хотите, чтобы этот человек заботился о вас.

Но мужчины, которые так и не повзрослели эмоционально, склонны считать, что они могут усидеть на двух стульях.

4. Они легкомысленны в расходах средств

Финансовая некомпетентность является общей чертой многих эмоционально незрелых мужчин. В тяжелых случаях она может даже превратиться в компульсивные траты, что может повлиять на качество жизни и навредить их отношениям.

Зрелый мужчина обладает необходимым уровнем самоконтроля, чтобы держать свои финансы в порядке.

5. Они гонятся за новизной

Новизна захватывает. Она заставляет нас чувствовать себя живыми. И, к сожалению, некоторые мужчины предпочитают именно это, а не долговременное счастье.

Но правда в том, что вы не можете чувствовать себя полностью реализованным и удовлетворенным, потому что вы всегда будете стремиться к большему. И если вы станете зависимыми от острых ощущений, вы можете разрушить свои отношения и собственное благополучие в процессе.

"Поведение, направленное на поиск новизны, обычно связано с чрезвычайным риском, импульсивностью и экстравагантностью и может привести к зависимости и вреду психическому здоровью", – говорит эксперт по вопросам благополучия, доктор философии, профессор Алейн Догерти.

Конечно, это не значит, что новизна – это плохо. На самом деле, некоторые психологи утверждают, что пары могут использовать силу новизны, чтобы почувствовать себя ближе друг к другу и укрепить свои отношения, например, делая новые вещи вместе. Но если мужчина и недели не может прожить без адреналинового и опасного спорта, похода в казино, игрового марафона или интрижки – это еще один признак того, что ему есть над чем поработать.

6. Они больше заботятся о том, чтобы быть правыми, чем о том, чтобы быть добрыми

Переходим к одному из пяти столпов эмоционального интеллекта – эмпатии. Вот как можно определить, является ли человек действительно эмоционально зрелым: посмотрите, как он относится к людям, которых не считает сексуально привлекательными.

Кроме того, обратите внимание на уровень его эмпатии в целом. Открыт ли он? Присуще ли ему чувство уважения к людям из разных слоев общества? Всегда ли он старается быть добрым?

Представьте, что он находится в центре горячей дискуссии с кем-то, кто имеет другое мнение. Является ли его главной целью победа в споре любой ценой, или он больше заинтересован в том, чтобы лучше узнать собеседника и достичь определенного взаимопонимания?

Это несколько важных вопросов, которые стоит задать себе, когда вы пытаетесь определить характер мужчины.

7. Они слишком зациклены на себе

Люди с высоким уровнем эмпатии знают, что мир не вращается вокруг них. Зато недостаток эмпатии может привести к чрезмерной зацикленности на себе, что проявляется в таком поведении:

Никогда не жертвовать собой ради благополучия своих отношений.

Упрямо цепляться за свои мысли и убеждения.

Приоритет собственных выгод и комфорта над неудовлетворенностью или страданиями других людей.

Отсутствие интереса к жизни других людей.

Восприятие всего слишком близко к сердцу.

Самосознание, эмпатия, любовь к себе и смирение лежат в основе эмоциональной зрелости. Если человек обнаруживает семь привычек, описанных в этой статье, это означает, что ему еще предстоит пройти долгий путь.

Однако это не значит, что он безнадежен. Эмоциональному интеллекту можно научиться, и чем больше человек рефлексирует и учится, тем больше вероятность того, что он вырастет в лучшую версию себя.

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