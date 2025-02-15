Эксперт объяснила, как слова становятся важными инструментами.

Психотерапевт и преподаватель Северо-Восточного университета Эми Морин назвала 10 фраз, которые самые сильные духом люди используют каждый день, пишет CNBC.

По ее словам, развитие силы духа - это не только то, что вы делаете, но и то, как вы говорите с собой и другими каждый день.

"Я видела, насколько мощными могут быть слова. Они становятся важными инструментами для создания границ, изменения точек зрения и развития устойчивости", - отметила терапевт.

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При этом она назвала 10 предложений, которые сама регулярно произносит, и почему они важны для развития силы духа:

"Понятно, что я чувствую себя именно так прямо сейчас". Чувство нервозности, разочарования или грусти не означает, что вы слабы. Это означает, что вы человек. Однако признание этих эмоций требует силы.

"Какую одну вещь я могу контролировать прямо сейчас?". Когда жизнь кажется хаотичной, возникает соблазн попытаться исправить ситуацию. Но не все проблемы можно решить. Вы не можете заставить кого-то изменить свое поведение. Вы не можете перемотать время назад и отменить прошлое. Сосредоточьтесь на том, что находится под вашим контролем. Будь то несколько глубоких вдохов, отправка электронного письма или уборка своего пространства, даже самое маленькое действие может дать вам силы двигаться вперед, шаг за шагом.

"Как еще я могу смотреть на эту ситуацию?". Когда вы застряли в негативной петле мыслей, это предложение может напомнить вам, что всегда есть больше одного способа взглянуть на ситуацию.

"Мне не нужно делать это в одиночку". Мы часто говорим себе, что просьба о помощи - признак слабости или некомпетентности, но верно обратное. Требуется мужество и сила, чтобы попросить о том, что вам нужно.

"Мне разрешено говорить нет". Установление границ - одно из лучших действий, которые вы можете сделать для защиты своего психического здоровья.

"Что может случиться в худшем случае?". Страх может удерживать вас от действий. Этот простой вопрос побуждает вас противостоять и признавать свои самые большие страхи, что может снизить их интенсивность.

"Мне не обязательно знать все ответы прямо сейчас". Неопределенность неприятна. Но спешка в поиске решений может привести к импульсивному поведению. Иногда лучшее, что можно сделать, - это замедлиться.

"Что бы я сказал другу в такой ситуации?". Обычно мы гораздо строже к себе, чем к другим людям. Когда эмоции затмевают ваше суждение, задавая этот вопрос, вы обретете ясность и сострадание к себе.

"Какой маленький шаг я могу сделать прямо сейчас?". Большие проблемы могут казаться невыполнимыми. Разбив их на управляемые шаги, вы делаете процесс менее подавляющим, а цель более достижимой.

"Как я справлялся с трудными временами раньше?". Размышления о прошлых проблемах напоминают вам о внутренней силе и стратегиях, которые помогали вам во время предыдущих трудностей.

Напомним, ранее УНИАН назвал мощные фразы, которые помогают идти к успеху.

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