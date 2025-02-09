Он раскрыл один секрет, который помогает парам не "уничтожать" друг друга во время конфликтов.

Конфликты неизбежны в любых отношениях, но то, как партнеры справляются с ними, может иметь решающее значение.

Психотерапевт с большим опытом Джордан Трэверс рассказал, что видел в своей практике, как небольшие корректировки в общении могут кардинально изменить то, как пары вместе справляются с разногласиями, пишет CNBC.

По его словам, в самых счастливых и успешных отношениях пары используют эффективный инструмент, который называется "правилом 5-секундной паузы". Психотерапевт рассказал, что незначительное разногласие с партнером может быстро выйти из-под контроля. Например, ссора может начаться с небрежного комментария или забытой работы по дому. "Прежде чем партнеры осознали это, они спорили о проблемах, гораздо более серьезных, чем те, с которых они начинали. Внезапно старые споры перефразируются, или из воздуха появляются новые", - сказал Трэверс и добавил, что именно тут и пригодится 5-секундная пауза.

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Психотерапевт объяснил, как она работает. "Когда вы чувствуете, что разговор начинает накаляться, сделайте паузу на пять секунд, прежде чем отвечать. За это короткое время ваш мозг получает возможность остыть, выйти из реактивного режима и взаимодействовать с партнером более вдумчиво и с любовью", - сказал специалист.

Это правило подкреплено исследованиями. Проведя 6000 испытаний, ученые обнаружили, что короткая пауза в моменты нарастания напряжения значительно снижает вероятность эскалации конфликтов.

Применяем ее на практике

Когда вы оба спокойны, объясните своему партнеру, как 5-секундная пауза в напряженные моменты может помочь вам обоим не говорить то, о чем вы потом пожалеете.

"Важно, чтобы вы оба согласились использовать этот инструмент — он работает лучше всего, когда это общие усилия", - отметил психотерапевт.

1. Составьте план вместе

Решите, как вы будете реализовывать правило. Если в будущем возникнет конфликт, каким будет ваш сигнал для его реализации? Целью должно быть определение наилучшего способа для обоих сделать паузу, не чувствуя себя отстраненными.

Убедитесь, что вы очень четко понимаете, когда уместно использовать это правило, а когда важно поддерживать разговор. Правило следует использовать в качестве превентивной меры; оно не дает вам иммунитета от важных, но трудных разговоров.

2. Практикуйте его постоянно

Последовательность - это ключ. В следующий раз вы с партнером окажетесь в напряженном разговоре, сделайте шаг назад, вдохните и сосчитайте до пяти.

Используйте это время, чтобы заземлиться и подумать, что вы хотите сказать дальше. "Этих нескольких секунд достаточно, чтобы помочь вам ответить с позиции понимания, а не защиты. Вас может удивить то, какое влияние это оказывает - не только на спор, но и на ваши отношения в целом", - подітожил психотерапевтю.

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