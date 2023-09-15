Эти объекты еще ни разу не были мишенями за время полномасштабной войны в Украине, но нельзя исключать этой вероятности.

ЮНЕСКО считает, что храм София Киевская и исторический центр Львова может уничтожить во время войны с Украиной Российская Федерация, как это уже произошло летом с Преображенским собором в Одессе.

Эти памятники внесли в перечень объектов, находящихся в опасности, по итогам заседания 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в Саудовской Аравии 15 сентября, пишет Independent.

Отмечается, что за время полномасштабных боевых действий ни София Киевская, ни исторический центр Львова не были прямыми целями для российских атак. Однако, учитывая постоянные волны ударов дронами "Шахед", которыми занимается Россия, нет уверенности в том, что эти объекты культурного наследия ЮНЕСКО уцелеют.

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"Россия нанесла волны ударов по Киеву и другим городам, поражая жилые районы и критическую инфраструктуру ударными беспилотниками иранского производства", - подчеркнул Комитет.

Больше о Софии Киевской и историческом центре Львова

Собор Святой Софии Киевской - это памятник византийского искусства, построенный в столице Украины в период Киевской Руси в 11 веке по примеру Айя-Софии в Стамбуле (тогдашняя территория Византии). Она известна самой большой коллекцией фресок и мозаик того периода. Объект включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 12 декабря 1990 года, вместе с прилегающими сооружениями и монастырями, а также ансамблем Киево-Печерской Лавры.

Другой объект "красного списка" - исторический центр Львова, недалеко от границы с Польшей. Речь идет о территории, на которой расположен замок периода V века. Его архитектурный ансамбль также включает прилегающие улицы и площади, построенные между 13 и 17 веками. Там расположено немало синагог, а также православных, армянских и католических сооружений, которые являются бесценными примерами архитектуры и "жемчужинами" среди представителей своего периода в Украине. Эта территория находится под охраной ЮНЕСКО с 1998 года.

РФ разрушила Преображенский собор в Одессе ракетой

Напомним, в Украине уже есть пример разрушения памятника ЮНЕСКО во время ракетной атаки России. Речь идет о Спасо-Преображенском кафедральном соборе Украинской православной церкви в Одессе, который оккупанты разрушили 23 июля. Тогда Россия запустила по Украине ракеты "Калибр", "Оникс", Х-22, а также "Искандер-М" и "Искандер-К".

В этот день Преображенский собор получил колоссальные разрушения. Вместе с ним пострадали еще 25 памятников архитектуры, в том числе сооружения, построенные в XIX-XX столетиях.

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