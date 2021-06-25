Это уже 66 именная табличка на Аллее звезд.

На Аллее звезд появилась 66 именная табличка, которая носит имя украинской рок-группы The Hardkiss.

В этом году группе исполняется десять лет. Музыканты говорят, долго колебались или соглашаться на такую достопримечательность, мол, не любят, когда их называют "звездами". Однако приняли предложение ради своих поклонников.

"Браво! Это любовь", "Гордимся и очень любим", "Молодцы, заслуженно", "Молодцы, я так за вас рада", "Было очень круто", - пишут пользователи сети.

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Автор: Диана Могилевич