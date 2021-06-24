Украинский певец Сергей Бабкин опубликовал в Facebook фотографию со своей женой Снежаной.
Романтический и одновременно яркий снимок он сопроводил душещипательным стихотворением, описывающим всю его благодарность любимой женщине.
"Я зберігаю все
Що переміг з тобою
Мій корабель твій парус несе
І ми як ОЕ "не здамося без бою"
Шари нашої щільної сфери
Захищають цей світ від омани
Розсипляться попелом всі люцефери
Бо ми є кохання свого наркомани.", - написал Сергей.
Подписчики артиста оставили под постом доброжелательные комментарии.
"Хорошая пара", "Какие вы прекрасные, светлые и добрые", "Замечательная семья", "Фантастические", - пишут фаны.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Алла Пугачева поразила своим внешним видом на семейном празднике (фото)
- 75-летний Петросян показал, как развлекается с молоденькой женой на Мальдивах
- Скандальный Александр Волошин: что известно о блогере, который отобрал у девочки іРһоnе
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram