Певец также показал яркое фото с женой.

Украинский певец Сергей Бабкин опубликовал в Facebook фотографию со своей женой Снежаной.

Романтический и одновременно яркий снимок он сопроводил душещипательным стихотворением, описывающим всю его благодарность любимой женщине.

"Я зберігаю все

Що переміг з тобою

Мій корабель твій парус несе

І ми як ОЕ "не здамося без бою"

Шари нашої щільної сфери

Захищають цей світ від омани

Розсипляться попелом всі люцефери

Бо ми є кохання свого наркомани.", - написал Сергей.

Подписчики артиста оставили под постом доброжелательные комментарии.

"Хорошая пара", "Какие вы прекрасные, светлые и добрые", "Замечательная семья", "Фантастические", - пишут фаны.

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Автор: Диана Могилевич