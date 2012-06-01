Украинские таможенники оставили россиянина без $87 тысяч в Крыму

Сотрудники таможни нашли и изъяли более 87 тысяч долларов у гражданина Российской Федерации - пассажира авиарейса «Москва-Симферополь», который выбрал упрощенный режим прохождения таможенного контроля, эта сумма превышает лимит, установленный украинским Нацбанком, сообщила пресс-служба крымской таможни.

Россиянин не заполнял таможенную декларацию и устно не сообщил о наличии валюты.

Во время таможенного контроля при помощи технических средств у него нашли 100 тысяч долларов. В соответствии с постановлением Национального банка, граждане могут ввозить в Украину без декларирования валюту в размере, который не превышает 10 тысяч евро или ее эквиваленте по курсу НБУ. Деньги, которые превышали лимит, задержаны. Таможенники составили протокол о нарушении.