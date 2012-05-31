Татары зазывают на сабантуй

Татарский национальный праздник "Сабантуй" отметят 9 июня в Симферополе. Торжества пройдут на правом берегу реки Салгир в районе улицы Гурзуфской, сообщил Республиканский комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.

"Своими выступлениями Сабантуй украсят профессиональные коллективы, артисты, участники художественной самодеятельности Крыма и артисты из Татарстана", - говорится в пресс-релизе.

На празднике организуют национальные и спортивные игры, детские развлекательные программы, конкурсы.

Организатор праздника - крымская ассоциация татар Поволжья "Идель".