Татары зазывают на сабантуй
13:58, 31 мая 2012Крым
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Праздник пройдет в Симферополе
Татарский национальный праздник "Сабантуй" отметят 9 июня в Симферополе. Торжества пройдут на правом берегу реки Салгир в районе улицы Гурзуфской, сообщил Республиканский комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.
"Своими выступлениями Сабантуй украсят профессиональные коллективы, артисты, участники художественной самодеятельности Крыма и артисты из Татарстана", - говорится в пресс-релизе.
На празднике организуют национальные и спортивные игры, детские развлекательные программы, конкурсы.
Организатор праздника - крымская ассоциация татар Поволжья "Идель".
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