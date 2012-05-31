Троллейбусы, подаренные Россией Севастополю, ввезут без уплаты НДС

Подаренные Севастополю правительством Москвы 10 новых троллейбусов будут ввезены без уплаты налога на добавленную стоимость в связи принятием 24 мая Верховной радой Украины закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования некоторых налоговых норм», сообщила пресс-служба Севастопольской государственной администрации.

Как разъяснили в пресс-службе, согласно принятым изменениям, статья 197 Налогового кодекса Украины дополнена пунктом о «безвозмездной передаче в государственную или коммунальную собственность соответствующих территориальных общин трамвайных вагонов, троллейбусов, автобусов для перевозки граждан на маршрутах (линиях) согласно требованиям жизнеобеспечения населенных пунктов». Это и позволит ввезти на территорию Украины подаренные троллейбусы без уплаты налогов.

По информации пресс-службы, ранее прибывшие в город два троллейбуса из Москвы уже растаможены.

Между тем, принятый закон еще находится на подписании у президента Украины Виктора Януковича.