Премьеры стран СНГ "слетятся" в Ялту в бархатный сезон
11:24, 30 мая 2012Крым
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Новости из Ашхабада
Следующее заседание совета глав правительств стран Содружества независимых государств пройдет в сентябре в Ялте, сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в среду на заседании совета премьеров СНГ, которое проходит в Ашхабаде (Туркменистан).
«В ходе заседания в узком составе по предложению Украины было решено провести очередное заседание глав правительств СНГ в сентябре в Ялте», - сказал Лебедев.
Он добавил, что точная дата проведения заседания будет определена позже.
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