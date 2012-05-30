Премьеры стран СНГ "слетятся" в Ялту в бархатный сезон

Следующее заседание совета глав правительств стран Содружества независимых государств пройдет в сентябре в Ялте, сообщил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в среду на заседании совета премьеров СНГ, которое проходит в Ашхабаде (Туркменистан).

«В ходе заседания в узком составе по предложению Украины было решено провести очередное заседание глав правительств СНГ в сентябре в Ялте», - сказал Лебедев.

Он добавил, что точная дата проведения заседания будет определена позже.