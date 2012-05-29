Крым продал 65 гектаров почти за миллион долларов

Крымский филиал госпредприятия "Центр государственного земельного кадастра" на первом в этом году аукционе в регионе продал сегодня право аренды на 20 лет земельного участка 65,3 га за 7,5 млн гривен, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по земельным ресурсам.

Стартовая цена земли в районе озера Чокрак составляла 756 тыс. гривен.

"За участок, на котором должен быть построен бальнеологический лечебно-оздоровительный комплекс, боролось 2 претендента, - оба представители крымских компаний. Покупатели не скупились и сами увеличивали цену не на шаг аукциона, а на 200-300 тысяч. Окончательная цена была предложена в течение 10 минут с начала торгов. Победила компания "Боспорская хора", - говорится в пресс-релизе.

Эта земля выставлялась на аукцион в марте, но тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В Крыму в 2011 году провели четыре аукциона, продав землю общей площадью 50,6 га за 20,5 млн гривен.