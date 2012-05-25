Флоты России и Украины спасли экипаж подлодки

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины и Черноморский флот России в Севастопольской бухте провели учения по спасению экипажа аварийной подводной лодки, сообщает пресс-центр командования украинских ВМС.

Роль аварийной подводной лодки исполняла подводная лодка "Запоріжжя".

Учебные эпизоды по оказанию помощи личному составу, который выходит через торпедные аппараты, тушению пожара на аварийной подводной лодке, оказанию помощи личному составу при эвакуации из аварийной подводной лодки, а также при помощи спасательного колокола ЧФ РФ СК-64 отрабатывались в рамках мероприятий совместных учений двух флотов ”Фарватер мира - 2012”.

Задачей учений было отработать совместные действия поисково-спасательных сил двух флотов по водолазному обеспечению выхода подводников через торпедный аппарат, подбор личного состава, плавающего на воде, и оказание ему медицинской помощи, а также спасение личного состава подводной лодки при помощи присоединяемого к ней спасательного колокола.

"Все поставленные перед участниками эпизода задачи выполнены, учебные цели достигнуты. Фактически впервые был отработан выход подводников через торпедные аппараты подводной лодки "Запоріжжя", ранее этот элемент отрабатывался на тренажерном комплексе", - отметил начальник центра поисковых и аварийно-спасательных работ ВМС Украины Виктор Двухшорстнов.

"На телемониторах вы видели, как подводники грамотно выходили через торпедный аппарат, как они вели себя на поверхности воды, и как потом проходил их подъем из воды. Аналогичная картина была продемонстрирована и при спасении экипажа при помощи коллективных средств спасения", - сказал замруководителя учений, первый замкомандующего ЧФ РФ вице-адмирал Александр Троян.