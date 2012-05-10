"Авлита" за 4 месяца увеличила перевалку грузов на 67%

Стивидорная компания «Авлита» в январе-апреле 2012 года увеличила перевалку генеральных и сыпучих грузов на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 1,633 млн тонн, сообщила компания.

В апреле 2012 года объем перевалки генеральных и сыпучих грузов вырос на 46% - до 380 тыс. тонн.

В частности, объем переваленной металлопродукции составил 232 тыс. тонн, зерновых грузов — 148 тыс. тонн, в том числе 124 тыс. тонн пшеницы и 24 тыс. тонн ячменя.

В апреле 2012 года «Авлита» обработала 4411 вагонов — на 37,4% больше, чем в апреле 2011 года, в том числе 2742 с металлопродукцией и 1669 с зерном, а также 21 судно, три из которых класса «Панамакс».

АО «Стивидорная компания "Авлита"» располагает двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты. Специализация «Авлиты» — перевалка металлопродукции и зерна. Мощности компании позволяют переваливать грузы со всех видов транспорта на морской.

100% акций АО «СК «Авлита» принадлежит СКМ (SCM, Систем Кэпитал Менеджмент). Стратегическое управление АО «СК «Авлита» осуществляет ООО «Портинвест» — портовый холдинг СКМ.