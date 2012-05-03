К юбилею Цоя в крымской крепости устроят фестиваль

Музыкальный фестиваль «Кино сначала» устроят в конце июля на территории Генуэзской крепости в Судаке к 50-летию лидера группы «Кино» Виктора Цоя, сообщает официальный сайт фестиваля.

Молодые музыканты, которых отберет оргкомитет, будут выступать 26 и 28 июля, после сыграют победители конкурса и хедлайнеры.

«Основным смыслом фестиваля для нас стало не просто проведение концертов с участием звезд, а возможность молодым группам и исполнителям заявить о себе таким образом. Ведь для мало кому известной команды музыкантов выступить на одной сцене с известными исполнителями очень важно», - сообщают организаторы.

Также планируется проведение мастер-классов, развлекательных мероприятий и экскурсий.

Обязательным пунктом фестивальной программы станет посещение открытого в прошлом году в селе Морское памятного знака группе «Кино».

На фестивале 2011 года в качестве хедлайнеров выступили Вячеслав Бутусов и «Ю-Питер», «Братья Карамазовы», «Декабрь», «Бригадный подряд», «Теория», «Дороги меняют цвет».