Защитникам Севастополя "накинули" 150 гривен

Участникам обороны Севастополя в период Второй мировой войны с мая увеличили пожизненную ежемесячную стипендию на 150 гривен - до 400, сообщила пресс-служба городской администрации.

В городе-герое проживают 145 человек, которым положена выплата стипендии, 95 из них - женщины.

100 человек из этого списка награждены медалью «За оборону Севастополя».

Список получателей стипендий согласован с общественными ветеранскими организациями города и утвержден распоряжением администрации.