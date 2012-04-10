Защитникам Севастополя "накинули" 150 гривен
13:54, 10 апреля 2012Крым
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Участникам обороны Севастополя в период Второй мировой войны с мая увеличили пожизненную ежемесячную стипендию на 150 гривен - до 400, сообщила пресс-служба городской администрации.
В городе-герое проживают 145 человек, которым положена выплата стипендии, 95 из них - женщины.
100 человек из этого списка награждены медалью «За оборону Севастополя».
Список получателей стипендий согласован с общественными ветеранскими организациями города и утвержден распоряжением администрации.
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