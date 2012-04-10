Аэропорт Симферополя ускорит процесс регистрации пассажиров

Международный аэропорт "Симферополь" ускорит процесс регистрации пассажиров к курортному сезону. В пунктах регистрации будет действовать система SITA Airport Connect OPEN. Пока она проходит апробацию, сообщил Республиканский комитет по транспорту и связи.

Кроме того, аэропорт перед турсезоном проверяет технику и пытается повысить качество работы персонала.

Он также договаривается с перевозчиками об открытии новых авиарейсов - в Пермь, Уфу, Самару, Санкт-Петербург, Екатеринбург (все - Россия) и Ереван (Армения).

Аэропорт "Симферополь" построен в сороковых года прошлого века и является вторым в Украине по объему перевозки пассажиров. Он располагает двумя взлетно-посадочными полосами и может принимать суда всех типов.