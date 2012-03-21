15-летние выродки изнасиловали 55-летнюю женщину в Крыму

Двое 15-летних воспитанников школы-интерната Керчи подозреваются в грабеже и изнасиловании 55-летней жительницы города, сообщает пресс-служба крымской милиции.

Инцидент произошел 17 марта. Женщина обратилась в милицию с заявлением, указав, что поздно вечером на улице города на нее напали двое юношей. Они выхватили сумочку, в которой было всего 50 гривен. Оставшись недовольным награбленным, парни вернулись к женщине, отобрали у нее ювелирные украшения и изнасиловали.

По данным пресс-службы, в этот же день подростки совершили кражу металлолома.

Юношей задержали 19 марта. Против них завели уголовное дело.

Подросткам грозит до 12 лет тюрьмы.