2 гаишника получили 5 лет условно за задержание российского морпеха

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил двух сотрудников Государственной автомобильной инспекции к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за незаконное задержание российского военнослужащего в Севастополе, говорится в решении суда.

10 августа 2010 года около 22:00 дежурившие в микрорайоне бухты Казачьей в Севастополе капитан милиции и сержант задержали майора морской пехоты Черноморского флота России рядом с его мопедом на автомобильной стоянке.

Согласно показаниям сотрудников ГАИ, они увидели военного на мопеде, когда проверяли документы у водителя другого автомобиля.

Водитель мопеда проигнорировал требование остановиться и свернул на боковую аллею к стоянке, где и был задержан сотрудниками ГАИ.

Задержанный был доставлен сначала в психоневрологический диспансер, чтобы зафиксировать факт алкогольного опьянения, а затем в комендатуру Севастопольского гарнизона, где был составлен протокол об административном правонарушении.

Согласно показаниям российского военнослужащего, он вышел из бара, вернулся к мопеду чтобы забрать личные вещи из бардачка мопеда и был задержан сотрудниками ГАИ возле мопеда.

Суд пришел к выводу, что милиционеры действовали с целью искусственного наращивания статистических показателей по выявлению правонарушений и грубо нарушили закон.

Суд освободил обоих осужденных от отбывания наказания и назначил им испытательный срок 3 года.

Оба осужденных лишены званий и права служить в милиции.

По материалам "Корреспондента" и "Украинских новостей"