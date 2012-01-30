37 бомж-палаток установили в Крыму

В Крыму развернули 37 пунктов обогрева для бездомных на время морозной погоды, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"Палатки с теплогенераторами, горячим чаем и продуктами расположились в местах массового пребывания людей и работают круглосуточно. Представители МЧС будут дежурить там в течение суток и проводить разъяснительную работу, оказывать психологическую помощь", - сообщили спасатели.

Пункты обогрева созданы по указанию министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ во всех регионах Украины.