37 бомж-палаток установили в Крыму
10:05, 30 января 2012Крым
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Чай, еда, тепло спасателей
В Крыму развернули 37 пунктов обогрева для бездомных на время морозной погоды, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
"Палатки с теплогенераторами, горячим чаем и продуктами расположились в местах массового пребывания людей и работают круглосуточно. Представители МЧС будут дежурить там в течение суток и проводить разъяснительную работу, оказывать психологическую помощь", - сообщили спасатели.
Пункты обогрева созданы по указанию министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ во всех регионах Украины.
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