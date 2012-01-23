Ледовый дворец за 36 миллионов гривен отгрохают в Севастополе

Ледовый дворец стоимостью 36 млн. грн. построят в Севастополе, сообщил председатель Севастопольской государственной администрации Владимир ЯЦУБА на совещании в понедельник.

«Принято решение президентом и Министерством инфраструктуры о строительстве в Севастополе быстровозводимого здания для хоккея и фигурного катания», - сказал он.

ЯЦУБА выразил надежду, что городской совет и главное управление земельных ресурсов рассмотрят вопрос об отведении земельного участка.

Ледовый дворец построят в рамках национальной программы «Хоккей Украины».

Помимо Севастополя, крытые арены с искусственным льдом должны быть построены в 2012 году еще в пяти городах Украины: Киеве, Луганске, Кривом Роге, Белой Церкви, Дружковке. Общий бюджет «ледовых» строек составит 200 млн. грн.