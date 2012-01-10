Древнегреческая монета из Керчи установила рекорд на аукционе в США
09:59, 10 января 2012Крым
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За голову сатира дали больше трех миллионов долларов
За голову сатира дали больше трех миллионов долларов
Специалисты назвали золотую монету из Пантикапея одним из самых ценных образцов нумизматического коллекционирования.
Пантикапей был основан на месте современной Керчи выходцами из Милета в конце VII века до нашей эры. Акрополь располагался на горе, называющейся сегодня Митридат, и в пору расцвета занимал около 100 га.
Аукцион привлек внимание примерно двухсот коллекционеров. Продажа монет из коллекции Просперо, которая собиралась с 1960 по 1991 годы, длилась около восьми часов и завершилась утром 5 января. Проданы все 642 лота. По предварительным подсчетам организаторов, по итогам торгов удалось выручить около 25 миллионов долларов.
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