Татары вынесут свои претензии к Украине на международный уровень

Крымские татары намерены вынести свои претензии к Украине на международный уровень, заявил лидер меджлиса крымскотатарского народа Мустафа ДЖЕМИЛЕВ в интервью Weekly.ua.

«Должны быть ликвидированы все последствия преступной депортации. Народ должен возвратиться на свою землю, и ему должно быть возвращено все отнятое. Должна быть восстановлена та форма государственности, какая была до депортации, - национально-территориальная автономия. На территории автономии вне зависимости от нашей численности одним из официальных языков должен быть крымскотатарский. Должно быть обеспечено представительство крымских татар во всех ветвях власти», - сказал ДЖЕМИЛЕВ.

По его словам, представители меджлиса 5 октября в Киеве встретятся с главами дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Украине.

Кроме того, меджлис намерен провести в Украине международную конференцию по проблемам крымских татар. «Мы собираемся пригласить известных европейских политических деятелей», - сообщил ДЖЕМИЛЕВ, добавив, что ведутся переговоры о возможном участии в мероприятии госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН.