Янукович подыскал временное "око"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Виктора ПЛАКИДУ исполняющим обязанности постоянного представителя главы государства в Автономной республике Крым, говорится в указе, обнародованном на президентстком сайте в среду.

ЯНУКОВИЧ во вторник назначил главой администрации Севастополя Владимира ЯЦУБУ, уволив его с должности своего постпреда в Крыму, которую тот занимал около пяти месяцев.

В январе при назначении ЯЦУБЫ президент уволил Виктора ПЛАКИДУ с должности исполняющего обязанности постпреда, которую тот занимал с октября 2010-го года. При этом ЯНУКОВИЧ назначил ПЛАКИДУ первым заместителем представителя президента в Крыму, уволив Владимира КАЗАРИНА.

ПЛАКИДА с июня 2006-го по март 2010-го работал председателем крымского правительства.