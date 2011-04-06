Уголовное дело бывшего главного архитектора Ялты передано в суд

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело против бывшего главного архитектора Ялты Владимира ПРИСТУПЫ, обвиняемого в незаконном выделении 3 га земли на южном берегу полуострова, что причинило 9,9 млн. гривен ущерба, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением и должностная подделка.

«По результатам расследования 5 апреля дело по ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в пресс-релизе.

ПРИСТУПА был задержан 3 февраля - через два дня после возбуждения против него уголовного дела по подозрению в незаконном выделении земли Ялтинского горно-лесного заповедника.

Прокуратура 9 февраля завела на чиновника второе дело- по подозрению в незаконном отчуждении земучастка на юге Крыма, который принадлежит санаторию предприятия «Укрпрофздравница». В злоупотреблении положением и должностной подделке при передаче земли частному лицу подозревались также бывший начальник Ялтинского управления земресурсов и чиновники Кореизского поселкового совета.