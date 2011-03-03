Пожарные сняли с дерева кошку, которая "зависала" там 4 суток

Севастопольские пожарные спасли кошку, которая четверо суток не могла самостоятельно слезть с дерева высотой с шестиэтажный дом, сообщила пресс-служба главного управления МЧС в Севастополе.

Хозяева Норы долгое время не могли придумать, как помочь животному, которое залезло на акацию, и только на четвертый день позвонили в МЧС.

Спасать кошку приехали пять сотрудников МЧС. Они приставили к дереву пожарную лестницу и сняли замерзшее животное.

Нора чувствует себя хорошо.