Пожарные сняли с дерева кошку, которая "зависала" там 4 суток
14:42, 03 марта 2011Крым
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Добрые вести из Севастополя
Севастопольские пожарные спасли кошку, которая четверо суток не могла самостоятельно слезть с дерева высотой с шестиэтажный дом, сообщила пресс-служба главного управления МЧС в Севастополе.
Хозяева Норы долгое время не могли придумать, как помочь животному, которое залезло на акацию, и только на четвертый день позвонили в МЧС.
Спасать кошку приехали пять сотрудников МЧС. Они приставили к дереву пожарную лестницу и сняли замерзшее животное.
Нора чувствует себя хорошо.
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